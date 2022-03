Muere Tom Parker, integrante de la banda “The Wanted”

El músico británico Tom Parker, integrante de la banda británica-irlandesa ‘The Wanted’, murió este 30 de marzo de 2022 a los 33 años debido a un tumor cerebral, así lo informaron sus familiares.

Kelsey Parker, esposa del cantante, declaró que la muerte del artista dejó muy sensible a ella y a sus hijos de dos y un año y agradeció a los fans las muestras de apoyo y afecto demostrado.

“Con el dolor más profundo en nuestros corazones confirmamos que Tom falleció pacíficamente hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos[…] estamos realmente agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para sus hermosos hijos”, declaró la esposa.

Puedes leer: Foo Fighters cancela gira tras muerte de Taylor Hawkins

Por su parte, los miembros de la banda ‘The Wanted’ publicaron en la cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que rinden tributo al cantante y se unieron al luto de la familia.

“Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos”, se lee en la publicación.

Tom Parker fue diagnosticado el 12 de octubre de 202 con un tumor cerebral inoperable. El mismo artista dio a conocer en sus redes sociales.

The Wanted es una banda activa desde 2009, ganadores del premio BBC Radio 1 Teen Award por mejor actuación de un artista británico en 2011. Entre sus trabajos destacan las canciones ‘Glad you came‘ ‘Rule the world’ y ‘Chasing the sun‘.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

TE RECOMENDAMOS: