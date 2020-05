Muerte de futbolista del Atlético femenil no fue feminicidio: Fiscalía

Luego de que una llamada al 911 alertó sobre la muerte de una joven en un domicilio de la calle León Guzmán, de la colonia Alamitos de la capital potosina, arribaron al lugar peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones que, según la evidencia, indicaba que se trató de un suicidio, lo que fue confirmado por la necropsia.

Aunque por protocolo toda muerte de mujeres en San Luis Potosí se investiga cualquier signo de violencia que pudiera determinar feminicidio, esto se descartó en el caso de la joven futbolista Daniela Lázaro de 22 años de edad, ya que el cuerpo no presenta signos de violencia y se encontró suspendido con una cuerda desde una ventana.

Según fuentes de la Fiscalía, la necropsia a la joven arrojó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento, descartando así el feminicidio.

De igual modo, el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez reiteró que todo hecho en el que pierda la vida una mujer, es investigado con el protocolo correspondiente, lo que permite establecer datos de prueba certeros de lo ocurrido y así deslindar responsabilidades.

“Como institución y respeto a la familia y a ella como víctima, no revictimizar a nadie, con todos los datos desahogados, podemos confirmar que no hay datos que permitan asumir un hecho con apariencia de delito, la familia nos ha pedido que sea la única situación que vamos a manejar. No hay intervención de terceras personas”, señaló el funcionario.

Con información de Publimetro