Mujer hace que la suspendan para tomar vacaciones que le negaron

TikTok se ha convertido en una plataforma digital ampliamente utilizada, donde las personas comparten momentos de sus vidas y en esta ocasión una mujer reveló una alternativa para tomar sus vacaciones a pesar de la negativa de su jefe.

“Chamacos imagínense ser mi jefe, que no me quiera dar vacaciones y hago que me suspendan y de todas formas me voy de vacaciones”, explicó la usuaria @moral.less31.

En un video, la mujer comparte desde la sala de abordaje del aeropuerto cómo ingeniosamente logró salir de vacaciones después de que su jefe le negó el tiempo libre.

Explicó que, al romper ciertas pólizas en su trabajo, obtuvo la suspensión necesaria para disfrutar de un viaje que ya tenía pagado.

Respondió a las preguntas de los usuarios, incluso detallando cómo su jefe intentó comunicarse con ella mientras estaba en la playa.

“¿Quiere que deje mis vacaciones y me regrese, obvio no, no lo iba a hacer, yo estaba en la playa disfrutando de mis vacaciones, yo estaba aprovechando el todo incluido, claro que yes”, contó la mujer en redes.

La joven dejó claro que no tenía la intención de interrumpir sus vacaciones y disfrutó plenamente de su tiempo en la playa.

