Mujer rocía con cloro a practicante de medicina en IMSS de Tamaulipas

Por Redacción

Luis Gerardo Ramos, un joven practicante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, fue rociado con cloro por una mujer que lo acusó de propagar el coronavirus en la entidad.

“Llegué a la tienda con mi cubrebocas y mi uniforme. La señora gritaba que nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando. Yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven a cabo las indicaciones de quedarse en sus casas”, dijo en sus redes sociales.

El joven practicante mencionó que lejos de darle coraje, le da pena y tristeza que aún se piense que el personal de salud como médicos y enfermeras son los que son los culpables de que las cifras de Covid-19 en México y en la ciudad vayan al alza.

Cabe destacar que esta no es la única agresión de este tipo que se presenta contra trabajadores del sector salud en nuestro país, pues en Mérida también se documentó una agresión contra una enfermera, a quien aventaron café hirviendo al tiempo de acusarla de propagar el Covid-19.

No obstante, Puebla no es la excepción, pues en días pasados Oro Noticias documentó la situación de discriminación que vivieron enfermeras del Hospital de La Margarita, a quienes se les negó el servicio de transporte público.

Con información de El Universal.