Mujer se pone en subasta para “tener bebés bonitos”

Una mujer en Estados Unidos se ha puesto en subasta para “tener bebés bonitos”, rentando su vientre para transmitir su “lindos genes”.

Amy Kupps, exmaestra de secundaria del estado de Carolina, Estados Unidos, señaló que busca aprovechar sus rasgos físicos con el fin de sobrepoblar al mundo con “gente bella”.

“Quiero convertirme en un sustituto y producir bebés bonitos en masa con extraños”, aseguró.

“Definitivamente transmitiré mis increíbles ojos, cabello, fuertes rasgos faciales, alto metabolismo e inteligencia”, declaró.

De acuerdo con la ahora modelo de OnlyFans, continuamente recibe ofertas de hombres que quieren tener hijos con ella.

Por ello, considera que es una buena idea subastarse para tener bebés con ellos, por medio de un embarazo subrogado.

“Quiero llevar muchos bebés, pero no más de 25 en total; ese sería mi límite. No estoy segura de cuánto ganaría, pero no se trata del aspecto financiero, solo quiero hacer del mundo un lugar mejor”, recalcó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

