Mujeres marchan en Puebla para exigir despenalización del aborto

Decenas de mujeres salieron a las calles para exigir la despenalización del aborto en la entidad poblana, movilización que consistió en una marcha desde el Parque Juárez hasta el zócalo de Puebla y en un baile frente al Congreso de Puebla.



La manifestación inició cerca de las 17:00 horas, conformada por un contingente de 100 jóvenes, algunas acompañadas de sus madres, quienes portaban ropa y pañuelos verdes.



Durante el trayecto, lanzaron consignas como “mujer, escucha, esta es tu lucha”, “si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”, “ni puta por coger ni madre por deber” y “como el pan y el techo, el aborto es un derecho”.



Eve, con 18 de edad, compartió que se motivó a salir a marchar para que interrumpir un embarazo sea algo al que todas tengan derecho y acceso.



En el contingente también acudieron mujeres embarazadas o con menores pequeños en brazos, con cartulinas que tenían mensajes con la frase “la maternidad será deseada o no será”.



Sarahí, también con 18 años de edad, dijo que ella está embarazada y aunque es joven, decidió tener a su hijo porque cree que tiene posibilidades de hacerlo, pero por ello opinó que hay otras jóvenes en su situación que tendrían que tener la opción de interrumpir su embarazo de forma gratuita y segura.



Señaló que su decisión de ser madre la tomó, al no sentir que no era seguro interrumpir su embarazo en las condiciones actuales en el estado, y al tener “cierta estabilidad”.



Al recorrer el bulevar 5 de Mayo rumbo al primer cuadro de la ciudad, se encontraron tanto con personas que las apoyaron por salir a manifestarse, como el reproche de algunos usuarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), quienes tuvieron que caminar al interrumpirse el servicio casi por una hora.



La manifestación terminó en el zócalo de la ciudad frente al Palacio Municipal, en donde leyeron su pronunciamiento para exigir a los diferentes órdenes de gobierno a garantizar el aborto seguro, legal y gratuito en la entidad hasta las 12 semanas de gestación.



En tanto, en el Congreso de Puebla integrantes de la Campaña Legal por el aborto, legal y seguro en Puebla bailaron como parte de su exigencia a los diputados locales para despenalizar el aborto.

En su pronunciamiento, las mujeres sostuvieron que es necesario legislar el aborto, ya que se encuentran con un escenario de “promesas y excusas”, cuando se habían comprometido con despenalizarlo en enero del 2021.



“Queda claro que jurídicamente ya no hay nada debatible ante la despenalización del aborto, por ello, hoy le recordamos a esta LXI Legislatura del Congreso de Puebla que tiene la obligación histórica de modificar los criterios que se mantienen el Código Penal del Estado de Puebla y saldar la deuda pendiente que tiene con los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes”, comentaron.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal

