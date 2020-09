Multan al técnico Juan Reynoso tras dichos contra arbitraje

Por Huber Garcia

Hablar del arbitraje negativamente puede ser contraproducente. Así fue para el entrenador del Puebla, Juan Reynoso.

El 8 de septiembre cuando se jugó el Puebla vs América, al término de este encuentro, el entrenador Juan Reynoso declaró a los medios informativos algunos apuntes negativos sobre el arbitraje.

“Siempre pasan estos penales que en nuestra área, si son penales, no van ni siquiera al VAR. En la última pelota de ‘Chava’ (Reyes) de esos penales nos han cobrado en contra dos, tres entre este torneo y el pasado. Hoy lo que anticipamos, más allá de correcciones era que cualquier contacto iba a venir un penal para que los meta al juego y uno no es adivino, uno ya tiene tanto tiempo en esto y esa parte hace que no compitamos en igualdad y eso frustra”, dijo aquella noche el timonel de los poblanos.

Por este mensaje, la Comisión Disciplinaria informó este martes que el entrenador es acreedor a una multa económica por infringir el artículo 1 del Apéndice l “De las declaraciones públicas”.

Esta sanción no impide que el entrenador dirija el partido de este viernes como local ante Querétaro programado a las 19:30 horas.

