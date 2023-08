Multas por pinta de bardas serían aprobadas por Cabildo: Rivera

En la próxima sesión de Cabildo podría quedar aprobada la propuesta para establecer multas a políticos por la pinta de bardas en Puebla capital, informó este lunes el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, quien se pronunció a favor de la medida.

El edil agregó que actualmente, el Ayuntamiento no tiene facultades para sancionar a quien pinte bardas o coloque publicidad anticipada sobre sus aspiraciones políticas, sin embargo, recientemente se aprobó hacer una actualización del Código Reglamentario Municipal con ese fin.

Con esta modificación, la autoridad municipal podrá tipificar la acción y poner en orden la pinta de bardas en mobiliario urbano, que en particular, en lo que va del año, es una actividad que no ha sido regulada no solo en la capital, sino en el estado.

Rivera Pérez señaló que para la próxima sesión de Cabildo que se llevará a cabo el próximo viernes 18 de agosto, votará a favor de la actualización del Coremun, pues consideró una falta de respeto a los ciudadanos, el realizar pintas políticas en el mobiliario urbano.

Cabe señalar que se considera imponer multas que van de los 20 mil a los más de 400 mil pesos, sin embargo, el monto de la sanción continúa en análisis.

Por Ozair Viveros

Editora: Brenda Balderas

