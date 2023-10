Nacho Mier, listo para ganar encuesta de Morena

Tras ser parte de la terna elegida por el Consejo Estatal de Morena para ser medido en la encuesta para elegir al coordinador estatal de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, el diputado Ignacio Mier Velasco dijo que con esta decisión ganó legitimidad.



En conferencia de prensa, aseveró que de no haber sido seleccionado y tener que esperar a la elección del Comité Ejecutivo Nacional del partido, hubiera sido una “salida fácil”, por lo cual se declaró listo para ganar la encuesta.



“Ayer pudiéndome esperar por decisión propia a que me incluyera el Comité Ejecutivo Nacional como lo había anticipado días atrás el presidente Mario Delgado, dije que no, si no sabemos ganar, convencer, persuadir, conmover e interiorizar a 150 compañeras y compañeros como vamos a convencer a más de 4 millones 800 mil electores”, afirmó.



El legislador consideró que el sábado pasado, los consejeros afines a él dieron una lección de principios, convicción, entereza y consistencia política, lo cual les agradeció.



El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados recordó que la elección del Consejo Estatal no es una decisión definitiva, por lo cual el resto de los 26 aspirantes van a ser medidos y todavía tienen posibilidades de buscar la gubernatura.



“Aquí lo que nosotros hicimos es un ejercicio de legitimidad social y política, pero la definitiva va a ser del estudio de reconocimiento para que queden seis, y luego para que quede uno de los seis, y todos tienen derecho”, agregó.



Mier Velasco apuntó que, no se debe de menospreciar a ninguna de las personas que aspiran a la gubernatura, ni lo que le pueden aportar al movimiento.



El morenista lamentó que ayer no estuvo presente en la conferencia de prensa, donde el presidente del Consejo estatal de Morena, Andrés Villegas, anunció a los aspirantes que fueron elegidos por los consejeros, ya que dijo no fue invitado.

Presentará informe

En otro tema, el diputado federal adelantó que sí llevará a cabo su informe de labores como legislador, ya que lo indica la ley.



Por ello, comentó que lo realizará en Tecamachalco, de donde es originario, y estudia la posibilidad de que sea un lugar en donde empezó su carrera política, a la vez de que en ese espacio se refleje su trabajo como legislador.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal