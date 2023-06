‘Nacho’ Mier llama a “sacar a los malos gobiernos”

“Debemos estar organizados porque se tiene que invertir la pirámide del poder; que el pueblo mande, que ustedes dirijan, planeen y evalúen el trabajo del gobierno y que nos quiten su confianza cuando no hagamos nuestro trabajo. Tenemos que sacar a los malos gobiernos porque no sirven, porque no funcionan”, así lo destacó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier.

El legislador morenista señaló que el gobierno municipal de Puebla recibe mucho dinero y cobra a los ciudadanos servicios que nunca ha dado “están cobrando por la recolección de la basura pero no pasa el camión, les cobran por el predial aunque no tienen ni una banqueta, ni drenaje; pagan por el agua que no tienen y luego si quieren ir al centro y estacionarse ahora ya pagan por la vía pública”.

Ante cientos de vecinos de El Encinar, al oriente de la ciudad capital, Nacho Mier dijo que debe existir fraternidad y solidaridad de los gobiernos para que los más necesitados reciban mayores apoyos; no es un favor pues es dinero del pueblo que se recauda a través de los impuestos.

“12 millones de adultos mayores hoy reciben una pensión y son mexicanas y mexicanos que nos dieron no sólo la vida, sino la posibilidad de tener este maravilloso país, o qué me dicen de los 11 millones de jóvenes que ahora ya tienen el derecho a seguir estudiando con su beca Benito Juárez”, detalló el también Presidente de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier.

Dejó en claro que el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública ofrece la opción de organizarnos como sociedad para atacar los problemas de todos, pero de manera unida y fraterna ante los malos gobiernos y las injusticias, además de lograr que la voz de las mujeres y hombres sean escuchadas.

“Que vean que en Puebla somos más la gente buena y que se escuche que somos más las mexicanas y los mexicanos que estamos comprometidos porque este país cambie, que sea un país más justo, más igualitario y que el dinero público sea para el pueblo y no para unos cuantos corruptos que utilizan los cargos para lucrar y para llenar sus bolsillos”, aseveró Nacho Mier.

