Nacho Mier pide imparcialidad para investigar espectaculares

El diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco, exigió imparcialidad en la investigación de espectaculares que promueven a distintos aspirantes a la gubernatura de Puebla, pues señaló que no debe haber cargadas en contra de uno u otro.

En conferencia de prensa este domingo, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados consideró que todos los perfiles políticos que aparecen en vallas publicitarias tendrían que explicar el origen de los anuncios y cómo se financian.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía que no se utilizan recursos públicos con fines proselitistas; ni que se incurre en algún delito de carácter electoral por aparente promoción anticipada de cara al 2024.

Ante los múltiples señalamientos que se han realizado en su contra por la colocación de espectaculares en distintos puntos de la zona metropolitana, el legislador dijo no ser el único aspirante a la gubernatura que incurre en dicha práctica.

En ese sentido, refirió que algunos perfiles disfrazan la propaganda con ayuda de empresas o medios de comunicación, por lo que hizo un llamado para que se investigue a todos por igual y los involucrados salgan a dar alguna explicación pública.

“El tema de los espectaculares ya se los dije, sin embargo todos coludos, todos rabudos. Hay otros que no se me han investigado o no han fijado posicionamiento”, comentó.

En días pasados, el diputado Ignacio Mier explicó que por ser una figura política de relevancia, su imagen y nombre son “comercializados” en portadas de revistas que, a su vez, se publicitan a través de anuncios espectaculares.

Sin embargo, el senador Alejandro Armenta Mier y el exsecretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, son otros de los aspirantes de Morena a la gubernatura que también se promueven en vallas publicitarias.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

