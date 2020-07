Natalie Portman y otras famosas arman equipo profesional de soccer

Por Javier Garzón

La actriz y productora Natalie Portman en compañía de figuras importantes en el medio como Eva Longoria, America Ferrera, Serena Williams, Jennifer Garner y la empresaria de medios y juegos Julie Uhrman tendrán su nuevo equipo en la Liga Nacional de Futbol Femenil (NWSL) que residirá en Los Ángeles, ciudad que ocupa el segundo puesto en el mercado deportivo mundial.

A pesar de que aún no tiene un nombre oficial para la liga femenil, según el medio Variety, actualmente se hacen llamar “WFC LA / Angel City”, a este proyecto también se unen 14 ex jugadoras de la selección femenil de Estados Unidos como lo son Mia Hamm, Abby Wambach, entre otras.

El empresario e inversor de internet, Alexis Ohanian, expresó que este proyecto estaba inspirado en promover la igualdad y la justicia, además de que las jugadoras podrán recibir un salario justo y darán un mensaje de respeto.

Women 👏 supporting 👏 women. So excited to stand alongside my sisters in bringing a new generation of women’s soccer to Los Angeles @weareangelcity @USWNT pic.twitter.com/IdrDV58QGS