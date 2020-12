Realizan concierto de Navidad Virtual en la UDLAP

Por Redacción

La novena edición del tradicional concierto de Navidad de la Universidad de las Américas Puebla se llevó a cabo de manera virtual y contó con una extensa producción musical en manos de académicos, estudiantes y egresados talentosos que gracias a esta modalidad llegaron a toda la República Mxicana y países como Japón, Uruguay, Argentina y Estados Unidos. A la par con la finalidad de llevar el espíritu navideño a todos los hogares, se lanzó el álbum Navidad UDLAP en las plataformas de streaming musical más importantes.

Previo al estreno del concierto de navidad, los artistas UDLAP crearon material inédito dentro de la Catedral Basílica de Puebla, con todas las medidas de salud correspondientes, estas piezas fueron: Confort ye Evr y Valley interpretado por Joaquín Cruz en compañía de un quinteto de cuerdas, Rejoice greatly en voz de la exaUDLAP y soprano Isabel Merino, White Christmas de Irving Berlin en voz de Erik Chávez, estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Música, el villancico de Miguel Bernal Jiménez interpretado por José Manuel Soriano en el Altar de los Reyes de la Catedral de Puebla y Los peces en el rio en voz de la estudiante de nuevo ingreso Victoria Díaz.

Este concierto también contó con piezas como Navidad de las campanas de Nikola Leontóvich a cargo del Coro de Cámara dirigido por la Mtra. Gisela Crespo, Concert grosso en sol menor op. 6 n. 8 obra grabada por la Orquesta de Cámara, A big band Christmas I a cargo de la Banda Sinfónica. Asimismo, Acsa Cupido, egresada de la Licenciatura en Teatroy, presentó O come, all ye faifhtul, María José Campos Amieva por su parte presentó Have yourself a little merry Christmas y Jingle Bells que con arreglo de Daniel Fernández se convirtió en una pieza en la que converge el estilo musical navideño y de mariachi. Además, el programa del concierto de Navidad UDLAP 2020 retomó material de otros conciertos, como un fragmento de Dixit dominus pieza restrenada y presentada gracias a la investigación de Dra. Luisa Vilar Payá, debido al convenio entre la UDLAP y la Catedral de Puebla.

Para concluir el concierto y como es tradición, los artistas UDLAP compartieron su Popurrí de Navidad con arreglo de la egresada Iliana Fuentes, y a través del formato sing along o karaoke, los espectadores desde casa pudieron entonar estas bellas melodías típicas de la época. La conducción, dirección y coordinación estuvo a cargo de Cultura UDLAP, con el apoyo de TVUDLAP a través de sus artistas y directivos como Sergio Castro Medina, director general de Difusión Cultural, Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales y el padre Francisco Vázquez, rector de la Catedral de Puebla, fue posible continuar con esta tradición musical.

Finalmente, gracias al compromiso de los artistas UDLAP y en aras de seguir llevando el espíritu navideño a todos los hogares, se presentó su álbum de navidad, música que acompañará esta temporada y unirá a toda la comunidad pese a la distancia. La música está disponible como Navidad UDLAP en las principales plataformas streaming musicales y el concierto puede verse nuevamente aquí.

