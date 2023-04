Naybi Lizbeth denuncia abuso sexual de director de Seguridad de Tepeyahualco

Naybi Lizbeth Cerón era policía municipal en Tepeyahualco de Cuauhtémoc y el 31 de agosto de 2022, en el segundo turno, fue llamada a las oficinas por su jefe el director de Seguridad Pública del municipio, Jaime Rosales Zárate; se quedaron a solas y él la agredió sexualmente.

Tras la agresión, Rosales Zárate amenazó con boletinarla para que nadie le diera trabajo; además que le podría “pasar algo” a sus dos hijos.

Naybi acudió con el regidor de Gobernación, Eduardo Torres Hernández, para contarle lo que había sucedido y le respondió que “iba a tomar cartas en el asunto”, por lo que debía volver a trabajar.

Así lo hizo, pero sólo sus compañeros la apoyaron y evitaron que se volviera a quedar sola con Rosales Zárate.

#Seguridad Acusa que la presidenta municipal, Mónica Yolanda Martínez, de proteger al director de seguridad pública y apoyar su despido injustificado 🎙



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/qi1bDAgX2I — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 26, 2023

Al ver que su denuncia no procedía, acudió con la presidenta municipal Mónica Yolanda Martínez Morales, quien se aseguró que la apoyaría e investigaría, pero únicamente contó los hechos a una persona de confianza del director de seguridad y ahí empezó otro calvario.

En conferencia de prensa, Naybi relató que a partir de esa fecha fue hostigada en el trabajo, la obligaron a cubrir turnos de hasta 48 horas en una feria en la que sólo descansó hora y media, y ahí aprovecharon para despedirla.

La afectada contó que fue la presidenta municipal quien le dijo que se fuera a descansar sin avisar a sus superiores, debido al trato al que era sometida, pero al día siguiente ya había sido eliminada del grupo de la corporación y el encargado de turno le dijo que ya no podía trabajar.

La edil le ordenó que volviera a trabajar porque después hablaría con el director, sin embargo, Rosales Zárate la llamó a la comandancia, pidió al personal salir y cerrar la puerta, y volvió a intentar agredirla verbalmente y físicamente.

También lee: Morenistas piden separar del cargo a Alcántara por violencia política

Tras esta agresión, se vio obligada a huir del municipio, y como presentaba marcas en el cuerpo acudió a la Fiscalía General del Estado en Tecali de Herrera, donde le pidieron que no hiciera pública la denuncia para evitar “entorpecer” la investigación.

No obstante, la Agente del Ministerio Público Verónica Rosario Cruz Juárez no le dio una copia de su carpeta de investigación, y días después se enteró que habían alertado al director de seguridad pública de la denuncia, lo cual asume se debe a que tiene influencias en la institución.

“Quién me ayuda a mí, si la presidenta que es mujer y yo creía que me iba a ayudar y no lo hizo, ¿qué hago ahora? Al contrario, me dieron la espalda, me corrieron, me duele que el regidor y la presidenta municipal lo hayan protegido y que siguiera generando violencia en mi persona”, indicó.

Por lo anterior, pidió la intervención del gobernador Sergio Salomón Céspedes y del secretario de Gobernación, Julio Huerta, ya que dijo temer por su vida, pues el director de seguridad pública de Tepeyahualco la amenaza por teléfono con atentar contra su integridad y la de sus dos hijos menores de edad.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos