NBA suspende el resto de la temporada por Coronavirus

La NBA anunció este miércoles que suspendió la temporada de baloncesto profesional en Estados Unidos después de que Rudy Gobert, jugador de los Jazz de Utah dio positivo por COVID-19.

Más temprano, el juego entre Jazz de Utah y Thunder de Oklahoma City de este miércoles fue pospuesto debido a que Rudy Gobert dio positivo a COVID-19 en las primeras pruebas de esta enfermedad.

Pese a que las alineaciones titulares habían sido anunciadas y el juego estaba a punto de iniciar, los árbitros comenzaron a dialogar y declararon esperar confirmación de las autoridades de la NBA para el salto inicial.

Mediante un anuncio realizado 35 minutos después de la hora estipulada para el comienzo del encuentro, se declaró que el juego se pospondría por circunstancias imprevistas. Tanto los jugadores de ambos equipos como los oficiales regresaron a los vestidores y se solicitó a los aficionados abandonar la arena.

Hace uno días, Gobert bromeó en la sala de medios acerca de la peligrosidad del COVID-19 y tocó todos los micrófonos de los periodistas como una forma de mostrar que no se contagiaría de la enfermedad.

So…here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned… #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4