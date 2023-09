Necesario generar políticas económicas para revertir pobreza: Nacho Mier

“La brecha de desigualdad en la capital poblana es muy grande; en ella se concentran 2 millones de pobres y un alto porcentaje de ellos en pobreza extrema mientras que la riqueza está en manos de unos cuantos; hay que generar políticas económicas que reviertan esta situación”, afirmó Nacho Mier, coordinador de los diputados federales de Morena.

Durante el foro Política Económica y Social, llevado a cabo por el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, detalló que dentro del rezago social un factor relevante es que el 70% de la población ocupada lo hace en la informalidad “hace falta una política laboral que elimine el outsourcing, porque quienes trabajan bajo este esquema carecen de prestaciones; en la Cámara de Diputados impulsé que se eliminara esta práctica por justicia social elemental, congruencia y consistencia política con el lema de Morena de primero los pobres”.

El líder parlamentario indicó que es dramática la realidad de nuestro estado porque varios factores han provocado que se encuentre por debajo en desarrollo económico, con respecto a varias entidades que están enclavadas en la Sierra Madre Oriental y Occidental “Puebla tiene todas las condiciones para ser pujante, es un cluster educativo pero irónicamente es uno de los estados con mayor porcentaje de analfabetismo y con un alto nivel de desempleo”.

“El modelo educativo no corresponde con el económico que se ha implementado; no se ha visto de manera holística e integral y no se ha entendido que aunque se imparta una educación permanente y pertinente, el único activo para reinventar el diseño del estado es la participación social comunitaria”.

Nacho Mier refirió que los expertos en materia económica como los que acudieron al foro, pueden ayudar con la aportación de sus conocimientos a quienes viven los problemas y a reducir la brecha salarial “en Puebla el 20% de la población se dedica a la agricultura recibiendo 1700 pesos al mes; obtienen menos que los adultos mayores con la pensión del Bienestar”.

“Las condiciones marginales y estructurales son lamentables, pero se pueden revertir incentivando la inversión pública y aumentando el presupuesto para el estado en el 2024; redistribuir de manera justa es el objetivo de Morena porque está nutrido por los impuestos de la ciudadanía. Juntos podemos lograr que Puebla ocupe los primeros lugares en competitividad, llevémosla al lugar que le corresponde en desarrollo económico y social”, concluyó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal