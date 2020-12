Negocios de Puebla capital bajarán cortina a las 19:00 horas por auge de Covid-19

Por Itzeli Zamora

El gobierno municipal de Puebla establecerá nuevas medidas de contención para evitar más contagios de coronavirus en la capital del estado, por lo que en breve emitirá un punto de acuerdo para modificar los horarios de cierre de establecimientos, informó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

En el punto que presentará ante el Cabildo de Puebla se establecerá que del 19 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021, los comercios como centros comerciales, tiendas departamentales, gimnasios y restaurantes cerrarán sus puertas a las 7 de la noche y se mantendrá una supervisión permanente.

Como un último llamado a los poblanos para evitar una segundo cierre afectando la movilidad y la economía local, deberán suspender actividades a las 19:00 horas.



🎥 ⁦@itzaju10⁩ pic.twitter.com/L8hIM9KzCw — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) December 18, 2020

Así lo explicó el secretario de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, quien dijo que las farmacias o establecimientos de giro necesario operarán de manera normal.

La secretaría de Gobernación reforzará la supervisión en ambulantes y tianguis, con apoyo de la SSC para que acaten y ejecuten uso de cubrebocas, gel antibacterial y desinfección en accesos.



🎥 @itzaju10 pic.twitter.com/kzETmz9KjL — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) December 18, 2020

Por su parte, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, señaló que el nuevo lineamiento aplicará para tianguis y comercio informal. No obstante, los mercados establecidos podrán seguir con sus actividades bajo las medidas como aforo al 30%, sana distancia, aplicación de gel antibacterial y uso de cubrebocas.

La secretaría de Gobernación reforzará la supervisión en ambulantes y tianguis, con apoyo de la SSC para que acaten y ejecuten uso de cubrebocas, gel antibacterial y desinfección en accesos.



🎥 @itzaju10 pic.twitter.com/F2NYGPxwt3 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) December 18, 2020

Durante su participación, el secretario de Movilidad Municipal, Eduardo Covián, mencionó que no habrá cierres de calles en el primer cuadro de la ciudad, no obstante habrá una rigurosa revisión de actividades en vialidades de la capital, con el objetivo de que después de las 7 de la noche no haya gente en las calles.

Se realizará un monitoreo a la movilidad de la ciudad para evitar el cierre de las calles, al confiar en la responsabilidad de los ciudadanos en los próximos días y permanezcan en casa para reducir la cueva de contagios por Coronavirus.



🎥 ⁦@itzaju10⁩ pic.twitter.com/5HUsDLIX3J — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) December 18, 2020

Funcionarios del Ayuntamiento de Puebla llamaron a los poblanos a quedarse en casa para evitar más contagios de coronavirus al apelar a la conciencia social para no afectar más a la economía local.

Te recomendamos