Néstor Camarillo dejará dirigencia estatal del PRI; irá por Senado de la República

En medio de la desbandada de militantes que enfrenta el PRI en Puebla, Néstor Camarillo Medina dejará la dirigencia estatal para buscar la primera fórmula al Senado de la República como candidato de la coalición opositora “Fuerza y Corazón por México”.

En entrevista con medios de comunicación, anunció que este lunes solicitó licencia como diputado local en el Congreso del Estado; mientras que el día martes se separará de su cargo como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido tricolor.

Lo anterior, con la finalidad de registrarse el miércoles 17 de enero en el proceso interno, pues al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le corresponde encabezar la primera posición a la Cámara Alta; mientras que al Partido Acción Nacional (PAN) le corresponde la segunda.

Sin embargo, descartó que la candidatura se encuentre “amarrada” para él ni que se trate de una traición en contra del aún líder bancada tricolor en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac, quien también aspiraba al Senado y ahora se rumora su salida del partido.

“El día miércoles a las 10:00 de la mañana los invito a todos que me acompañen a mi registro como aspirante al Senado de la República (…) las priistas, todos los priistas son dignos de este cargo. Aquí no hay traición, aquí quien traiciona al PRI es quien se va del PRI a Morena; yo no me voy a Morena y no he traicionado a nadie”, comentó.

Descarta crisis interna en el PRI

En otro tema, Néstor Camarillo descartó que su gestión como dirigente enfrente una crisis al interior del PRI, ante la salida de cuadros relevantes como Silvia Tanús Osorio, quien este día anunció su renuncia después de 50 años de militancia.

El líder minimizó la desbandada de militantes al afirmar que la fuga de perfiles es normal en cada proceso electoral; sin embargo, resaltó que por cada priista que se va, hay cuadros jóvenes interesados en participar y contender en las elecciones.

“Es normal que cada tres años por los enroques políticos, porque las candidaturas así lo determinan, pues se van de la bancada (…) cuando se va alguien llega alguien nuevo y aquí los jóvenes tienen espacios”, expresó.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

