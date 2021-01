Netflix y sus estrenos de enero del 2021

Por Redacción

Con la llegada de un nuevo año, también llegan un sinfín de estrenos en las diversas plataformas de streaming y Netflix tiene preparadas algunas sorpresas para sus suscriptores.

Entérate de los títulos principales que llegarán este mes de enero a Netflix, desde estrenos hasta la llegada de algunas cintas clásicas de Steven Spielberg, Martin Scorsese y Bruce Lee.

1 de enero

Producciones de Netflix

Dream Home Makeover: Temporada 2

Headspace Guide to Meditation

The Minimalists: Less is Now

Monarca: Temporada 2

What Happened to Mr. Cha?

Cobra Kai (Temporada 3)

2 de enero

Asphalt Burning

5 de enero

Gabby’s Dollhouse

History of Swear Words

¡Nailed It! México: Temporada 3

6 de enero

Ratones Paranoicos

Surviving Death

Tony Parker: The Final Shot

7 de enero

Pieces of a Woman

8 de enero

Charming

The Idhun Chronicles: Parte 2

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 5

Lupin

Mighty Little Bheem: Kite Festival

Pretend It’s a City

Stuck Apart

11 de enero

Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy

12 de enero

Last Tango in Halifax: Temporada 4

13 de enero

An Imperfect Murder

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

15 de enero

Bling Empire

Disenchantment: Parte 3

Double Dad

Henry Danger: Temporadas 1-3

Hook (1991)

Outside the Wire

16 de enero

A Monster Calls (2016)

Radium Girls (2020)

18 de enero

Homefront (2013)

19 de enero

Hello Ninja: Temporada 4

20 de enero

Madre solo hay dos

Sightless

Spycraft

21 de enero

Call My Agent: Temporada 4

22 de enero

Blown Away: Temporada 2

Busted!: Temporada 3

Fate: The Winx Saga

Jurassic World: Camp Cretaceous, Temporada 2

Salir del ropero

The White Tiger

23 de enero

Love (ft. Marriage and Divorce)

26 de enero

Go Dog Go

27 de enero

Accomplice

Penguin Bloom

29 de enero

Bajocero

The Dig

Finding ‘Ohana

We Are: The Brooklyn Saints

31 de enero

Fatima (2020)

