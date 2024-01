NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines de los playoffs

Este domingo llegó a su fin la temporada regular 2023 de la NLF, por lo que quedaron definidos los enfrentamientos de la Ronda de Comodines de los playoffs.

Entre los duelos de la Ronda de Comodines, destacan un par de enfrentamientos como el Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins, Dallas Cowboys vs Green Bay Packers y el Detroit Lions vs Los Angeles Rams.

Ronda de Comodines NFL

Sábado 13 de enero

Cleveland Browns vs Houston Texans (15:30 horas centro de México)

Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs (19:00 horas centro de México)

Domingo 14 de enero

Pittsburgh Steeler vs Buffalo Bills (12:00 horas centro de México)

Green Bay Packers vs Dallas Cowboys (15:30 horas centro de México)

Los Angeles Rams vs Detroit Lions (19:00 horas centro de México)

Lunes 15 de enero

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers (19:00 horas centro de México)

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal