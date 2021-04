¡Ni a los muertos respetan! Por adeudo abren sepulcro en Tehuacán

Por Patricia Flores

Una familia enfrenta incertidumbre debido a que perdió la perpetuidad de un sepulcro en el panteón de la junta auxiliar San Nicolás Tetitzintla, Tehuacán, pues se planeaba enterrar a otra persona en el sitio.

De acuerdo con Roberta Rodríguez, el hecho ocurrió el pasado 20 de abril cuando el regidor de Salud y Educación, Bernardo Correa Demetrio, notificó a su hermana que la perpetuidad del espacio 231 en el panteón ya no estaba vigente.

Lo anterior a pesar de que se pagaron los derechos correspondientes, como cada siete años.

Tras el aviso, acudieron al camposanto y constataron que habían retirado la cruz que pertenecía a su prima fallecida hace más de veinte años, además de que ya habían empezado a escarbar.

Cuando acudieron a la presidencia auxiliar les explicaron que los derechos ahora se pagan cada tres años.

Incluso el encargado de despacho, Alejandro Téllez Copas, le pidió a su hermana que tuviera humanidad y permitiera que sepultaran a otra persona, a lo que se negó rotundamente porque los espacios son para sus familiares.

Finalmente les dijeron que el espacio ya no se ocupó, sin embargo, no hay certeza de que la afirmación sea cierta. Aunado a que el panteón ya no tiene pasillos y las muertes aumentaron debido al Covid-19.

