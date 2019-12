Niega Barbosa faltas en reuniones de seguridad en Puebla

Por Alejandra Olivera

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, retó a cualquiera de sus homólogos en el país a discutir sobre temas de seguridad pública, pues aseguró ser el de mayor experiencia y conocimiento en la materia.

En entrevista, manifestó que envió un escrito al gabinete de seguridad del gobierno federal en el que asevera que no ha faltado a ninguna de las reuniones que diariamente se realizan en la entidad.

Aseguró que todos los días a las 8 de la mañana encabeza la mesa de seguridad en la que participan además los representantes de la Guardia Nacional, la XXV Zona Militar y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque obtuvo una asistencia del 95 por ciento en el estudio “¿Quién es Quién? Seguridad Pública local presentado el martes durante la conferencia “mañanera” de López Obrador, criticó que se le haya equiparado con los registros de gobernadores que asumieron el cargo antes que él.

“Yo no he faltado a una sola, no hay ningún gobernador que sepa tanto de seguridad pública como yo, reto a cualquier gobernador a una mesa de seguridad, porque también soy un provocador, porque la información me compara con gobernadores que tienen más de un año en el cargo”, expresó.

