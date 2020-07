Niega Claudia Rivera reapertura del Centro Histórico por semáforo en rojo

Por Itzeli Zamora

El Ayuntamiento de Puebla no aprobó la apertura de negocios del Centro Histórico de Puebla, al señalar que deben respetar el semáforo epidemiológico, sin embargo aseguró que no habrá multas a los establecimientos que aperturen y que su giro comercial no sea del ramo esencial.

En entrevista, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, rechazó los planteamientos de la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, al señalar que no se lograron los acuerdos en beneficio de este sector.

Foto: Cortesía Gobierno de la Ciudad.

“Las autoridades insisten en no abrir el Centro Histórico, yo me salí de la reunión, porque no se lograron los acuerdos”, comentó.

Sin embargo, a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Puebla aseguró que se lograron acuerdos con los líderes empresariales y del sector comercial para acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mantener capacitación sobre los riesgos en esta pandemia por Covid-19.

Foto: Cortesía Gobierno de la Ciudad.

Tras una reunión encabezada por la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, se puntualizó que no se clausurarán negocios no esenciales que abran antes de tiempo, pues la ley no lo establece como competencia del Ayuntamiento de Puebla.

Además, se acordó mantener una mesa de trabajo permanente entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad con el sector, durante el mes de julio, así como realizar un trabajo de sensibilización y persuasión sobre los efectos negativos de la pandemia durante el periodo de la contingencia, señala el comunicado.

