Niega Gerardo Islas ser prófugo de la justicia

El dirigente nacional del extinto partido político Fuerza por México (FXM), Gerardo Islas Maldonado, negó estar prófugo de la justicia por incumplir con la devolución de 33.9 millones de pesos al INE, pues afirmó que se encuentra atendiendo los requerimientos del organismo electoral.



Este martes, el político poblano aprovechó para deslindarse de las irregularidades que fueron detectadas, argumentando que la Secretaría de Finanzas del partido trabaja de forma autónoma e independiente en el manejo de los recursos públicos.



A través de un video difundido en sus redes sociales, aseguró tener disposición para colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de aclarar el gasto ilegal que se le dio a casi 34 millones de pesos en octubre del 2021, a pesar de que FXM había perdido su registro.



En ese sentido, precisó que él mismo promoverá ante la autoridad electoral una petición para que se realice una auditoría “total y profunda” a las finanzas del partido, y se comprometió a presentar las denuncias que sean necesarias en caso de existir alguna irregularidad.



Aunque afirmó que las prerrogativas han sido utilizadas con apego a la ley durante el proceso de liquidación, no dejó pasar la oportunidad para aclarar que la Secretaría de Finanzas de FXM no depende directamente del Comité Ejecutivo Nacional.



“De acuerdo con los informes ordinarios, auditorías y solicitudes que presentó ante el INE la Secretaría de Finanzas, los procesos de liquidación han estado apegados a ley, y de ello ha dado y tendrá que dar cuentas ante las autoridades quien encabece está área, que de acuerdo a nuestros estatutos, es autónoma”, comentó Islas Maldonado.



Además, indicó que están trabajando de la mano de un interventor del INE para que los pagos de sus trabajadores sean solventados; así como otras deudas que todavía guarda el extinto partido político, mismo que perdió su registro el 1 de octubre del 2021 por no haber obtenido el 3 por ciento de la votación nacional.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

