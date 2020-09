Niega industria del plástico uso de Bisfenol A en envases de yogurt

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) aclaró que en México los materiales utilizados en los envases de lácteos no utilizan Bisfenol A (BPA) en sus componentes.

Dicha declaración surge tras la advertencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la Revista del Consumidor en donde señalan que no se debe guardar comida en los botes vacíos de crema y yogurt porque puede tener químicos que afecten la salud de las personas, entre ellos BPA.

Por lo anterior, la ANIPAC, hizo un llamado a no tergiversar la información sobre el posible daño que tendría el reúso de recipientes, pues afirmó que los productos destinados a la contención de alimentos como yogurt o crema que se elaboran en el país son seguros, cumplen con normativas y ayudan a extender la vida de estos, además de contribuir al concepto de Economía Circular.

El presidente de la ANIPAC, Aldimir Torres, destacó que la industria buscó la regulación de los productos plásticos y los aditivos utilizados en su elaboración, tal es el caso de las normas de la Food and Drug Administration (FDA) y de Normas Mexicanas (NMX) para plásticos utilizados para envases de alimentos y bebidas como es el PET; y el BPA no se utiliza en el país desde hace años, a pesar de que hay estudios que indican que no hay daños si se usa, según lo previsto.

Asimismo, señaló que en México se generan anualmente más de 26 millones de toneladas de residuos orgánicos, provenientes del desperdicio de alimentos y destacó la función del plástico como un gran aliado para la preservación de éstos, para evitar que se conviertan en residuos.

Te recomendamos

Con información de El Financiero