Niega Javier Duarte declaraciones de Lozoya sobre el Ferrari de EPN

Por Redacción

El día de hoy, a través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó haber regalado un auto Ferrari al ex presidente Peña Nieto, tal como lo afirmó Emilio Lozoya en una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarín, quienes colaboraron en mi gobierno”, declaró el funcionario en un Tweet.

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado uno”, explicó en la red social alrededor de las 10 de la mañana”, señaló.

Cabe mencionar que fue Emilio Lozoya quien relató que en las celebraciones del “Día de la Marina” en Veracruz, el entonces gobernador Javier Duarte se acercó al avión presidencial con una carpeta.

En el lugar, el ex presidente Peña Nieto dijo: “miren lo que me regaló el gober” al tiempo de señalar fotografías del auto, “este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos”, comentó.

Te recomendamos