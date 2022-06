Niega Néstor Camarillo haber apoyado a Carolina Viggiano con recurso público

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, negó haber hecho uso de recursos públicos para apoyar la campaña electoral de Carolina Viggiano Austria a la gubernatura de Hidalgo.



En entrevista, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) minimizó la denuncia que promovió el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su contra por intromisión en elecciones ajenas.



Esto luego de que el líder y la secretaria general del tricolor, Isabel Merlo Talavera, aparecieron públicamente en eventos de campaña de Viggiano Austria, quien contendió por la gubernatura de Hidalgo en las elecciones del 5 de junio.



Tras las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió contra ambos líderes poblanos, Camarillo Medina afirmó que ya enviaron la contestación correspondiente y descartó que la queja proceda.



Además, aseguró que utilizó dinero propio y su vehículo particular para trasladarse al estado vecino con el objetivo de apoyar a su compañera de partido; a la par de que asistió a los actos proselitistas en horarios no laborales.



El también diputado local calificó “de risa” la denuncia de Morena, pues sostuvo que sus gobernadores, diputados federales y secretarios apoyaron abiertamente las campañas de sus respectivos candidatos en el reciente proceso electoral.



“Ya contestamos, no va a trascender obviamente, es una denuncia muy simple que hicieron para tratar de amedrentarnos, pero no les tenemos miedo, ni a Morena ni a sus denuncias. Ellos sí violan la ley, ellos sí se meten a las elecciones”, comentó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos