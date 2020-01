Niega Oswaldo Jiménez buscar alcaldía de Puebla

Por Vera Fernández

Luego de ser designado como coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado local, Oswaldo Jiménez López, negó que su nombramiento sea para perfilarlo como candidato a la alcaldía de Puebla en 2021.

En entrevista, el legislador rechazó que exista una fractura interna en el PAN, por lo que aseguró tener una buena relación con la anterior coordinadora, Mónica Rodríguez Della Vecchia, además reconoció su trabajo al frente de la bancada.

En el mismo sentido, el sobrino del exgobernador, Antonio Gali Fayad, señaló que su nombramiento es para fortalecer y consolidar al grupo parlamentario panista, con el objetivo de que éste dé batalla en los retos políticos que vienen.

Aunado a ello, sostuvo que el cambio en la coordinación no es con el fin de posicionarlo de cara a las elecciones de 2021, no obstante, no se descartó para competir en la contienda, aunque dijo que se tienen que esperar los tiempos adecuados para definirlo.

Asimismo, Jiménez López remarcó que desde que Rodríguez Della Vecchia asumió la coordinación de la bancada del PAN, el Comité Directivo Estatal del partido había establecido que dicho cargo podría ser rotativo, de modo que trabajará sobre las bases que construyó la panista.

