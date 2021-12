Niegan aplicarles dosis de refuerzo a adultos mayores en Ajalpan

Una mujer acusó que a su suegra no le aplicaron la dosis de refuerzo contra el Covid19 en el municipio de Ajalpan, a pesar de su anuncio oficial.



La radio escucha quien prefirió mantenerse en el anonimato criticó que su suegra acudió a la jornada para a recibir el refuerzo de AstraZeneca, pero al llegar al acceso, el personal le negó rotundamente y le respondió: “no le toca ahorita, véngase hasta enero y quítese porque está estorbando”.



La ciudadana agregó que esa situación la vivieron numerosas personas de la tercera edad en dicha demarcación. Enfatizó que ni siquiera les permitieron preguntar la razón o argumentar. Tampoco se presentó un cartel o información en redes sociales que les detallara la decisión.



La radio escucha agregó que en particular su suegra, tiene problemas de plaquetas bajas y apelaría a que se le aplicara vacuna de Pfizer, pero no tuvo oportunidad.



La molestia se incrementó entre los familiares porque los adultos mayores estuvieron expuestos al sol durante largo tiempo y están próximos a cumplir los seis meses de la segunda dosis.



En respuesta, se canalizó a la secretaría de Salud del gobierno de Puebla.

Por: Beto Castillo

Editor: Guillermo Pérez Leal

