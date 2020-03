Niña abandonada en Paseo Bravo es resguardada por Policía Turística

Por Alejandra Olivera

La menor de año y medio de edad que fue abandonada por una mujer, al parecer su madre, en una banca del Paseo Bravo, se encuentra resguardada en las instalaciones de la Policía Turística Estatal en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza la apertura de una carpeta de investigación sobre el hecho registrado la tarde de este 30 de marzo.

Posterior a dicho proceso, la FGE notificará del caso al Sistema DIF (Sedif) estatal para que éste realice el resguardo de la niña que fue amarrada por la cintura al a una banca.

“Si no me dejaron tener a mis dos bebés juntos, entonces no la quiero”. Junto a este mensaje una mujer abandonó a su hija. La amarró en una banca del Paseo Bravo, #Puebla.



— Oro Noticias (@OroNoticiasPue) March 30, 2020

Cabe mencionar que junto a la menor se colocó una cartulina en la que se leía “Si no me dejaron tener a mis bebés juntos, entonces no la quiero”.

