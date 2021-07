Ningún acuerdo para resolver caso UDLAP, solo la ley: Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que dentro de la legalidad se rescatará para Puebla los 750 millones de dólares que fueron saqueados de la Fundación Mary Street Jenkins.

En conferencia de prensa, sostuvo que su gobierno aplica la Ley y no se presta a ninguna componenda, por lo que no habrá acuerdos sobre privilegios que violen el Estado de Derecho ni se solaparán beneficios cuantiosos.

Esto, al opinar sobre el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuyo nuevo patronato presentó tres denuncias contra el rector Luis Ernesto Derbez Bautista y exmiembros de la Fundación Jenkins.

En el caso del rector señaló que si tiene las manos limpias, seguramente saldrá avante, pero subrayó que Derbez Bautista formó parte de la concepción, operación y planeación política del desfalco.

Barbosa Huerta señaló que la actual Junta para el Cuidado de la Instituciones de Beneficencia Privada, como un asunto de legalidad, designó un nuevo patronato de la Fundación UDLAP.

Gobierno de Puebla no permitirá privilegios

Sobre los señalamientos de que el conflicto viola el Estado de Derecho, el mandatario poblano sostuvo que su administración no se presta a ninguna componenda, pues dijo que hubo interesados en hacer “acuerdos” con él son quienes ahora dicen que hay violación al Estado de Derecho, lo cual interpretan como “privilegios para unos cuantos”.

Sin embargo, sostuvo que su gobierno no permitirá que continúen los privilegios, ni solapará nada a cambio de beneficios cuantiosos como ocurrió en el pasado.

“Con este gobierno no, aquí no admitimos desmadres, aplicamos la Ley, que les quede claro (…) o ¿qué quieren, un gobierno que siga viendo las chingaderas que se hicieron en Puebla?, Yo no, ni hago desmadres ni hago chingaderas, los que los hacen son ellos”, asentó.

