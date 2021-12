“Ningún poblano se ha quedado sin atención médica”: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el derecho a la Salud es una prioridad en su administración por lo que durante la pandemia de Covid-19 ningún poblano se ha quedado sin atención médica ni los fármacos que necesitan.



Sostuvo que Puebla cuenta con un sistema de Salud “fuerte” con 754 unidades médicas en todo el territorio estatal, por lo que se destina a este rubro más de 10 mil millones de pesos al año, ya que atiende al 70 por ciento de la población.



El mandatario afirmó que Puebla no tiene desabasto de medicamentos, pues se previeron compras consolidadas de más de mil millones de pesos para adquirir fármacos suficientes, de manera que no hubo carencia de fórmulas oncológicas, ni de medicinas para la atención de pacientes contagiados de coronavirus.



En ese sentido, mencionó que se han destinado más de 4 mil millones de pesos de recursos estatales en el combate a la pandemia, por lo que ningún poblado se ha quedado sin atención médica, además que la vacunación lleva un avance superior al 90 por ciento.



Al tiempo, destacó la labor de la Secretaría de Salud estatal que recientemente fue reconocida por todas las instituciones de Salud del país, como la número uno en su modelo de combate al coronavirus.



Barbosa Huerta señaló que ha decidido no volver a “cerrar” las actividades esenciales y no esenciales en la entidad, pues su administración apuesta a la cultura de la prevención, la cual consideró se ha instalado en la entidad con el cumplimiento de los protocolos sanitarios.



”El miedo de asistir a clases presenciales se perdió”



Asimismo, enfatizó que la educación también es una prioridad a la que se destinan 33 mil millones de pesos anuales, por ello dijo que era necesario el regreso a clases presenciales a pesar de la pandemia, pues de lo contrario el sistema educativo tendría “daños profundos”.



El mandatario consideró que actualmente “el miedo de asistir a clases presenciales se perdió”, por lo que hay una asistencia del 75 por ciento a las escuelas, la cual espera suba al 100 por ciento en enero de 2022.



Admitió que la decisión fue “compleja” y aunque hubo contagios positivos de Covid-19 en alumnos y docentes tras la vuelta a las aulas, se pudieron controlar gracias a la coordinación entre las Secretarías de Salud y Educación Pública que establecieron tratamientos de máximo nivel para menores de edad y lugares específicos para su atención.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

