Video: Niño graba secuestro de su mamá en Guerrero

Un menor de edad logró grabar con su celular cuando dos hombres armados privaban de la libertad a su mamá, en el municipio de Metlatónoc, en la región montañosa de Guerrero el pasado viernes 6 de diciembre.

En dicho clip, se ve a dos hombres sujetando a la mujer a la fuerza, mientras la suben a una camioneta PickUp color negro; detrás de ellos, está otro menor, al parecer hermano de la niña que está grabando el hecho, quien intenta ayudar a su mamá y la sigue hasta el vehículo.

En el video se puede escuchar al menor llorando y pidiendo que liberen a su madre.

Niño graba con su teléfono celular el momento exacto el "secuestro" de su mamá, en #Metlatónoc #Guerrero: "No por favor…mami, no, mami…no por favor", se escucha al menor llorar y rogar a los dos sujetos a no llevarse a su madre. pic.twitter.com/e5PLxoBEDV