Niños poblanos aprendiendo a vivir con el Covid-19

Por Roberto Castillo

De manera clara y simple los niños y adolescentes de Puebla asimilan el coronavirus, en un sondeo para Oro Noticias niños y jóvenes entre 7 y 14 años compartieron su percepción de la contingencia sanitaria.

Los menores tienen claridad sobre las recomendaciones para prevenir el contagio y expresaron sus preocupaciones como perder clases, el contagio a abuelitos o que la gente no tenga trabajo o fallezca.

“Pienso que es una enfermedad muy grave pero también pienso que tienes que estar guardado en tu casa”

¿Qué saben los niños y niñas de #Puebla sobre la nueva cepa del coronavirus que afecta al mundo 🌏 y cómo atienden las recomendaciones para evitar contagios? 🦠



— Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 3, 2020

” Es una llamada de atención para estar más Unidos y no contaminar tanto creo que es un tema muy serio que debemos atender rápido para que no se haga más grande

“El Covid-19 o coronavirus es un virus que da una gripe muy fuerte y se contagia fácilmente”

El periodo de resguardo lo aprovechan para jugar con la familia, reforzar un idioma extranjero, dibujar, sembrar un huerto casero y estar consigo mismos.

“hay forma de sobrellevar eso cómo dibujar bailar aprender canciones aprender idioma estudiar esto de la cuarentena sirve para estar con uno mismo

“cuarentena si tienen fruta pueden sembrar hacer un pequeño sembradío, aunque no tengan patio, aunque sea en un cartón”

“Me va bien en la cuarentena porque estoy con mis papás y me va mal porque ya no vea mis amigos ni a mis profesores y no voy a la escuela y no voy a los scouts”

No obstante, también reconocieron aburrirse y extrañar amigos y profesores y actividades como patinar y jugar al aire libre.

