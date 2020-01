‘No a la guerra, sí a la paz’: AMLO sobre tensión EU-Irán

Por redacción

Luego de que Irán atacará ayer las bases estadunidenses de Al Assad y Erbil, en Bagdad, y en la refriega murieron al menos 80 militares, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que las partes en conflicto solucionen sus diferencias mediante el diálogo y de manera pacífica, por lo que dijo “no” a una guerra.

En conferencia, el mandatario dejó claro que la postura de México frente a este conflicto internacional es neutra.

“Que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se use la fuerza; sí a la paz, no a la guerra. Estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo”, aseveró.

Manifestó que México, con base en el principio de no intervención, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, busca una relación de respeto y de buena política exterior con todos los pueblos.

López Obrador aseguró que el país actuará de manera responsable en búsqueda de la paz y del diálogo.

Hasta anoche, medios iraníes reportaron la muerte de 80 soldados estadunidenses tras el ataque a dos recintos de Irak.

Al respecto y luego del ataque con misiles, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, aseguró que su país “tomó y concluyó medidas proporcionadas” ante el asesinato de Soleimani.

“No buscamos una escalada o la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión”, indicó.

Por encima de cualquier criterio está el mandato de los ciudadanos. Conferencia matutina. https://t.co/cs75YLLy8F — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 8, 2020

Te recomendamos: