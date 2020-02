“No dejen de pedir justicia”, claman padres de Ximena y José Antonio a universitarios

Por Alejandra Olivera

Entre el paro de actividades que realizaban estudiantes de la UPAEP, en su campus central, los papás de Ximena Quijano y José Antonio Parada, ambos originarios de Colombia, llamaron a quienes fueran sus compañeros en los últimos meses a no dejar de pedir justicia para sus hijos, y a “jurarles” que no se expondrán y se cuidarán.

Con un nudo en la garganta, Jorge Quijano, papá de Ximena, agradeció el respaldo y movilizaciones de estudiantes para que se castigue a los responsables del homicidio de su hija y tres jóvenes más, ocurrido en Huejotzingo.

Papás de los estudiantes colombianos, Ximena y José Antonio agradecen a estudiantes de la UPAEP su apoyo para continuar exigiendo justicia para sus hijos asesinados



“Les quiero dar las gracias, de parte de nosotros cuatro por lo que están haciendo. No se rindan, sigan pidiendo justicia; que no exista impunidad, esto no puede suceder. Ustedes son niños, cuídense por favor, no sean tercos, sean obedientes, júrenme eso. No se expongan, uno cree que nunca le va a pasar, eso es mentira”, exclamó.

En tanto, la mamá de José Antonio, Angélica Leonor Cerpa, expresó que se llevarán a sus hijos a Colombia en las siguientes horas para que descansen en paz a lado de sus familias, también llamó a los estudiantes de la UPAEP a que sigan demandando justicia y la aplicación de medidas de seguridad para que no se registre un hecho similar a éste.

Externó su agradecimiento por el apoyo que han recibido de los universitarios poblanos, quienes en respuesta gritaron en repetidas ocasiones “¡No están solos!”.

