No encontramos irregularidades sobre Bartlett: SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha caído en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

En conferencia de prensa la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, rechazó categóricamente que la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna, y sostuvo que siempre y en todos los casos ha actuado actuado conforme al marco normativo aplicable y así se hará hasta el fin de este gobierno.

Además, se explicó que Manuel Bartlett y Julia Abdala son pareja pero no viven juntos y por tanto no hay concubinato y titular de la CFE no tenía obligación legal de incluir los bienes de ella en su declaración patrimonial.

Con información de Excélsior