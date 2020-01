No entregar datos biométricos no es una posición contra un gobierno: INE

Por Redacción

Luego que se diera a conocer que el Presidente, López Obrador ordenó a Segob no insistir al INE con entregarle los datos biométricos, para que no se piense que se tiene el interés de controlar como las dictaduras, la Consejera del INE, Pamela San Martín, dijo que habían tenido pláticas con Segob en donde les planteó que querían hacer una célula de identidad con todos los datos de las personas que viven en el país.

Al ser cuestionada si cree que la relación entre el INE y el Gobierno Federal se vería afectada por no entregar los datos, dijo que espera que vayan avanzando y que exista la colaboración que debe existir entre una institución del estado mexicano, destacó que el no haber entregado los datos no es una posición contra un gobierno específico, ya que anteriormente el gobierno del PRI y PAN habían hecho tal solicitud.

Puntualizó que el INE garantiza los datos desde 1990, y se ha invertido dinero para resguardar los datos por lo que se ha buscado tener códigos de seguridad en la propia mica y en los sistemas que guardan los datos de los ciudadanos, “Puede haber muchos hackers que tal vez quisieron entrar al sistema del INE, pero ninguno ha tenido éxito”, dijo.

Señaló que en el país hay muchas personas que no cuentan con INE para identificarse pues existen muchos menores de 18 años, lo por que destacó que han planteado al Gobierno Federal que, si requiere hacer una célula de menores, el Instituto les prestaría la maquinaria y la capacitación para poder realizarlo a un costo menor.

Finalmente señaló que no darán los datos de los ciudadanos porque se tiene establecido que solo esos datos se ocuparían para un solo fin, que era el trámite del INE.

Te recomendamos: