No es momento de aumentos pero CCE celebra acuerdo en VW

Por Itzeli Zamora

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez, aplaudió que el sindicato y la armadora de la Volkswagen acordaron un aumento salarial y prestaciones del 5.46%, no obstante, afirmó que son los tiempos para pedir incrementos monetarios.

En entrevista para Oro Noticias consideró que debido a la crisis sanitaria, la prioridad es mantener y rescatar cifras, así como buscar estrategias que aporten a la reactivación de la economía local.

Agregó que el aumento salarial es un logro que da tranquilidad a los trabajadores de la armadora, aunque insistió que la pandemia de Covid-19 no permitirá que esto se replique en otras empresas que por el contrario, tuvieron que bajar sueldos e invertir en medidas sanitarias.

“No es un buen momento, ahorita lo que debemos estar preocupados es por rescatar los empleos perdidos y no ver si aumentamos los sueldos, por el contrario, los hemos estado bajando en las empresas porque no hay posibilidades, no hay ventas y la economía esté detenida; pensar en aumentos ahorita, desde mi punto de vista es irresponsable”, comentó.

Te recomendamos