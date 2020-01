No estamos acostumbrados a que violen derechos en auditorías: Esparza Ortiz

Por redacción

En entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 con Patricia Estrada, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, habló sobre las problemáticas que han tenido con la Auditoría Superior del Estado, quien señaló que no se oponen al proceso de auditar a la universidad.

Puntualizó que no están acostumbrados a que se hagan auditorías donde se violen derechos y no se entreguen los documentos correspondientes, cosa que no estuvo en regla desde el inicio.

Dijo que todo indica que es una cacería de brujas, pero están abiertos a dar cuentas claras siempre y cuando se hagan con modo, destacó que por esa razón pidieron a la Auditoría Federal que revise las finanzas de la Universidad.

Hemos llegado a la conclusión de que se trata de una intromisión y violación a la autonomía, dijo y afirmó que están conscientes de que no ha existido desvió de recursos dentro de la BUAP.

Aseveró que hay enojo entre los estudiantes tras las declaraciones que se han hecho, por lo que quieren salir a manifestarse a las calles, puntualizó que el como rector seguirá trabajando siempre en beneficio de los universitarios.

En otro tema dijo que este 2020 iniciaron con mucha actividad y con acuerdos trascendentes, declaró que el jueves pasado el Consejo Universitario aprobó que no se cobre el examen de admisión y cerca de 60 mil aspirantes serán beneficiados.

Cabe destacar que el examen se realizará en las mismas sedes, por lo que se compraran 6 mil computadoras para poder llevar a cabo este año la nueva modalidad de admisión.

Afirmó que buscan seguir creciendo para la educación, por lo que abrirán la Universidad para Adultos, la cual estará dirigida para todos aquellos que no pudieron tener una carrera en su debido tiempo o que tuvieron que truncarla.

Nos acompaña esta mañana en el estudio el rector de la #BUAP @alfonsoesparzao quien nos comenta sobra la realización del examen en línea y la auditoría | Entérate con @estradapaty por @Orohits949 @Romanticatlixco @LaRomantica929 pic.twitter.com/LcFVbicI7B — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) January 15, 2020

Te recomendamos: