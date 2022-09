No estamos casados con el PAN rumbo a 2024: PRD Puebla

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Martínez Amador, evitó respaldar el destape del alcalde Eduardo Rivera Pérez a la gubernatura de Puebla, pues señaló que no están “casados” en una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).



En conferencia de prensa este martes, el líder del Sol Azteca se dijo respetuoso del evento que se realizó el domingo 4 de septiembre, cuando el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, ungió a Rivera Pérez como el mejor aspirante al Gobierno del Estado.



Aunque el perredista reconoció que el edil de la capital poblana es el perfil mejor calificado para contender en el proceso electoral del 2024, señaló en el PRD respetarán sus procesos y priorizarán el fortalecimiento interno antes que la definición de alianzas.



Además subrayó que la coalición “Va por Puebla” –conformada por PAN, PRI y PRD– todavía no está asegurada, por lo que no podrían confirmar si acompañarán la posible candidatura del panista Eduardo Rivera a la gubernatura de Puebla.



“El mejor posicionado en estos momentos sería Eduardo, lo hemos manifestado siempre, pero tampoco hemos dicho que estamos casados en una alianza. La ruta es trabajar al interior del partido para fortalecernos y más adelante tomaremos una decisión”, expresó.



Martínez Amador descartó que el evento panista del domingo pasado se haya tratado de un acto anticipado de campaña; sin embargo, indicó que los partidos políticos inconformes están en su derecho de denunciar los hechos ante órganos electorales.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

