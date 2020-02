‘No estoy sólo preocupado, estoy ocupado’ AMLO por caso de Ingrid

Por Redacción

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, dijo que él no está eludiendo su responsabilidad y que en su gobierno se está trabajando para terminar con la violencia, esto cuando se le cuestionó acerca del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla de 25 años.

“Yo celebro la libertad de expresión y me pronuncio en favor de las mujeres y en contra de la violencia. No se van a aminorar castigos. Estoy totalmente en contra del machismo. No quiero que quede duda. Es lamentable que tengo que andar cuidando lo que digo para que no se malentienda” dijo el mandatario.

Aseguró que se está atendiendo el problema de lo feminicidios, respecto al caso de Ingrid mencionó lo siguiente:

“Estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad. A diario trabajo para que los casos se resuelvan con justicia. Llevo más de 40 años luchando por las causas. Se está haciendo todo lo que corresponde. Deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agredan a más mujeres“.

“No estoy sólo preocupado, estoy ocupado. Yo soy un transformador. Quiero igualdad. Nos interesa enfrentar el feminicidio porque además de ser un crimen es un acto de discriminación y de odio. Queremos acabar con eso”.

También dejó en claro que está en contra de todo tipo de agresión.

“Se debe proteger la vida de todos los seres humanos. Es una cobardía agredir a la mujer. Es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo. Se tiene que respetar a las mujeres. No a crímenes de odio contra ellas. Es necesario castigar a los responsables. El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de ellas. Quiero que sepan que la 4T garantiza la paz“.

López Obrador recalcó que no se permitirá la tortura ni habrá impunidad porque su gobierno es ‘distinto’.

“Estamos limpiando el gobierno como se limpian las escaleras. Nos hicieron creer por mucho tiempo que la corrupción era de abajo, es más se decía ‘están engañando al presidente’. El problema se da de arriba para abajo. Obvio hay corrupción abajo, pero la mayor se da arriba“.

Te recomendamos