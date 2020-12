No habrá impunidad en muerte de Juan Carlos Medel: Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que su administración no quitará “el dedo del renglón” para que el atropellamiento de Juan Carlos Medel no quede impune, esto al comentar que el presunto responsable, Yamil Gómez, argumentó tener cirrosis hepática para no presentarse a la audiencia prevista en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

El mandatario comentó que a la audiencia donde se revisaría la situación legal del hombre, que en estado etílico atropelló al joven y luego trató de huir, solo se presentaron los abogados del acusado quienes dijeron que Yamil no estaba en buenas condiciones de salud.

Indicó que el Ministerio Público ya está corroborando la autenticidad del padecimiento, pero instruyó al consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz revise el desempeño profesional del médico que entregó el certificado a Yamil Gómez y que de comprobar que mintió presente la denuncia correspondiente por expedir un documento falso para ayudar al presunto responsable a evadir sus responsabilidades.

Por ello, Barbosa Huerta sentenció que su administración seguirá buscando que se aplique la ley de manera igualitaria, para que se acaben este tipo de infamias.

Te recomendamos