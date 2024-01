No habrá impunidad si un funcionario comete un delito: Sergio Salomón

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sentenció que, aunque haya unidad en la entidad poblana y prevalezca el respeto, no significa que haya impunidad si un servidor público cometió un delito, pues de ser así, debe de pagarlo y dar la cara ante la sociedad.



El mandatario estatal rechazó que sea el gobernador de la unidad y la reconciliación como lo han calificado diversos actores políticos, después de que hayan reaparecido en la vida pública de Puebla figuras como la del exgobernador José Antonio Gali Fayad, pues dijo se trata de su trabajo hacer comunidad, lo cual lleva por ende a la unidad.



“Nosotros hacemos nuestro trabajo, tratamos de implementar nuestra visión y nuestro compromiso, no es un tema de romanticismo, es un tema de realidad (…) para poder conservar esa unidad y esa comunidad lo que tiene que prevalecer es el respeto, y eso no significa impunidad, quien la deba, que la pague”, sostuvo.



Céspedes Peregrina se pronunció por si un exservidor público hizo algo mal, asuma su responsabilidad y dé la cara ante la sociedad. Además, dijo, que quien no esté juzgado por algún delito o haya sido sentenciado, es un ciudadano más.



El mandatario estatal aprovechó para recalcar que todos los que hacen servicio público tienen la responsabilidad y el compromiso de comportarse con ética y transparencia, sin embargo, consideró que no es un delito hacerlo, por lo que recordó que los trabajadores del gobierno del estado ganan dinero de manera honrada al atender a la gente.



“El que estén atendiendo a la gente no significa que tengan un sesgo de corrupción, son servidores públicos que trabajan todos los días y el servicio público es un trabajo honrado y honorable, y quien lo deshonre, que pague las consecuencias”, finalizó.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal