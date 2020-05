No hay condiciones para reactivar Audi y Volkswagen, advierte Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió a Audi y a Volkswagen que no hay condiciones para que puedan regresar a sus actividades el 1 de junio, además sostuvo que la posición de su administración es que primero está la salud y la vida de los poblanos.

En conferencia virtual de prensa, el mandatario señaló que no es sólo su decisión que las armadoras retomen sus actividades en entidad, pues refirió que la Federación ya emitió el decreto que establece a la industria automotriz, de la construcción y a la minería como actividades esenciales, por lo cual se les autoriza su regreso a la producción.

Señaló que si la industria automotriz en Puebla retorna a sus actividades habría un repunte de contagios por el número de personas involucradas en ella y que acabarían con todas las medidas de prevención implementadas en el estado.

“Que no me digan que aquí en Puebla se va a decidir, que no me digan que la Volkswagen quiere tomar la decisión junto conmigo, que no me digan eso por favor, porque yo vengo de una experiencia larga en la toma de decisiones, hoy no hay condiciones para el regreso y yo voy a ser muy claro en la posición del gobierno: lo primero es la salud y vida de los poblanos”, aseveró.

