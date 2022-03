‘No hay consenso’ para legalizar marihuana, reconoce AMLO

Un equipo interdisciplinario en el Gobierno Federal estudia la posibilidad de permitir la marihuana, pero aún no se ha llegado “a un consenso, a un acuerdo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que no existe un consenso al interior del Gobierno sobre la legalización de drogas como la marihuana, pues algunas partes consideran que se provocaría daños a los mexicanos.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como la marihuana, pero no hemos alcanzado un consenso en el interior del Gobierno, se está analizando, y no hay consenso porque hay muchos daños”, dijo.

Asimismo, el presidente aseguró que su administración trata estos temas abiertamente para evitar que series de Netflix ‘pinten de rosa’ el tema.

“Nosotros lo tratamos abiertamente, porque si no solo es por series de Netflix dónde se pinta de color de rosa, bandas de delincuentes, narcotraficantes, mujeres guapas, residencias, autos último modelo, ropa de marca, poder de como someten a autoridades, y ese mundo de series”, expuso.

También -dijo- se pretende evitar el aumento de la violencia en el país, donde resultó los homicidios dolosos tienden a estar vinculados con el crimen organizado.

