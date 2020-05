No hay investigación abierta por asesinato de cachorros en Atlixco: Bienestar Animal

Por Érika González

Ninguna persona ni autoridad ha presentado denuncia formal por el asesinato de seis cachorros en Atlixco, bajo el argumento de que no hay testimonios oficiales del crimen, pese a que medios de comunicación evidenciaron el hecho.

El Instituto de Bienestar Animal del gobierno del estado, aseguró que el área de Control Canino del municipio de Atlixco acudió al punto, pero no obtuvo pruebas documentales.

Como se recordará, el lunes 18 de mayo vecinos de San Diego Acapulco, en el municipio de Atlixco, denunciaron la decapitación de 6 cachorros en un terrero de labor, a través de fotografías y vídeos.

El Instituto de Bienestar Animal dijo a ORO NOTICIAS que no hay un caso abierto debido a que no hay una denuncia interpuesta y no se pudo corroborar que las imágenes fueran reales pues no se encontraron a los cachorros en el lugar.

La ley de Bienestar animal del estado de Puebla indica que se consideran como infracciones a esta ley, cualquier hecho, acto u omisión que cause maltrato al animal, así como crueldad. El sacrificio de animales en la vía pública, salvo en caso de peligro inminente para las personas o de conformidad con la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por las autoridades competentes.

