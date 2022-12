No hay reuniones previstas para aumento al pasaje en Puebla: Sergio Salomón

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que no hay decisión tomada sobre la posibilidad de aumentar las tarifas del transporte público, incluso refirió que por el momento no tiene prevista alguna reunión con concesionarios.



Cuestionado sobre si considera un aumento al pasaje para el 2023 contestó que es un tema de “análisis permanente”, pero hasta no hay ninguna decisión tomada al respecto.



Fue en octubre de 2019, cuando el Gobierno de Puebla acordó un aumento de 2.50 pesos al transporte público, a cambio de la modernización de sus unidades y su equipamiento para prevenir delitos, lo cual no ha sido cumplido por los concesionarios.



Céspedes Peregrina indicó que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) es el primer contacto de los transportistas con el Gobierno del Estado, y en función de ello podría derivar en un encuentro con él de ser necesario.



Por otra parte, reiteró que la administración estatal será “un puente”, por lo que tendrá acercamiento con todos los sectores, incluyendo a la iniciativa privada, siempre y cuando ésta reconozca la nueva forma de gobernar: una Puebla de iguales y sin privilegios.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal