No más negocios millonarios con espectaculares: Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo que su propuesta de reforma electoral pretende generar equidad y desaparecer el negocio desleal y millonario que ha involucrado a personajes de la política y del ámbito empresarial.

La propuesta del mandatario estatal plantea reformar el artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, a fin de que las modificaciones puedan aplicarse en los comicios intermedios de 2021.

Dijo que contaba con un paquete de iniciativas más grande que incluía reformas constitucionales para dividir los distritos electorales con cabecera en Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros, lo cual no será posible, pues reconoció que “les ganó el tiempo”.

“No lo vamos a hacer, no nos dio tiempo para hacerlo, pero hay que volver equitativas las elecciones, hoy que está en el poder Morena tiene que actuar con visión de Estado y no servirse de lo que nos dolimos nosotros, acuérdense todo lo que me hicieron (…) hay que eliminar toda la guerra sucia, toda la basura electoral, todo”, expresó.

¿Qué propuso Barbosa?

Prohibir la colocación de anuncios espectaculares que contengan la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos de cualquier candidato político, lo que aplicaría en todo el territorio poblano.

Los taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros y todo el servicio de transporte público, incluidos Uber y DiDi, también quedarían impedidos de instalar propaganda electoral, además de sus respectivas terminales y sitios.

De igual modo, libros, revistas y periódicos no podrán anunciar a ningún candidato en sus portadas, ni tampoco en bastidores, mamparas o carreteras.

