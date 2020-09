“No me gusta que le bajen 5.1% de presupuesto a Puebla”, reprocha Barbosa a SHCP

Por Alejandra Olivera

Ante el recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos a Puebla que se prevé en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2021, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que el próximo año será complicado, además reprochó la reducción al decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha invertido “un solo peso” en el estado.

Al iniciar su habitual conferencia de prensa virtual, el mandatario señaló que se trata de un presupuesto mermado por las condiciones de la economía mundial ante la pandemia de Covid-19, por lo que no le sorprende la baja de prerrogativas que se entregará a los diferentes estados.

No obstante, aseveró que ha habido un trato inequitativo para Puebla desde la Federación, pues durante este año no ha destinado recursos a la entidad.

“No me gusta el presupuesto de la Federación y no me gusta que le baje 5.1 por ciento a Puebla, cuando tampoco hay un solo peso de la Federación invertido en nuestro estado. No nos achicamos, es tiempo de la grandeza, de tener agallas, de ir todos juntos, actuar con honestidad y mucha fuerza”, pronunció.

Eficientarán recaudación

Barbosa Huerta aseguró que su administración se ajustará a la partida presupuestal que se le asigne al estado, a partir de la cual la Secretaría de Finanzas realizará su proyecto de Ley de Ingresos y Egresos para el próximo año, en la cual –subrayó– no habrá nuevos impuestos, no obstante, dijo que deberá actualizarse y eficientarse la recaudación fiscal actual para contar con fondos suficientes y compensar la reducción de la Federación.

En ese contexto indicó que los programas de reemplacamiento y control vehicular tendrán que agilizarse, pues dijo que todos los elementos en recaudación de ingresos serán considerados teniendo presente la crisis económica, por lo que aseguró no habrá afectaciones a los bolsillos de los poblanos.

“No habrá nuevos impuestos en Puebla en el proyecto que presentemos (…) se tendrán que actualizar muchas cosas, no hay tenencia en Puebla, control vehicular sí y hay que eficientarlo”.

